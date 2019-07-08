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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 20:00

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemek için düzenlenen operasyonda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce Yüksekova İlçesi Esendere beldesinde dün düzenlenen operasyonda 1 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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