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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 07:15

Son dakika: 'de 48 düzensiz yakalandı

'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, la 'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 48 düzensiz yakalandı.

Çanakkale'de operasyonla yakalandılar!

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan unsurları, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik "TCSG 905" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz i yakalandı.

Daha sonra bir ihbarı değerlendiren "TCSG 6" Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu mevkisinde lastik bota operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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