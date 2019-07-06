Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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