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  • Son Güncelleme: 06.07.2019 09:10

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Cumhurbaşkanı ’ın imzasıyla yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kıbrıs İşleri Genelgesi

Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

Genelgede, KKTC'nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'den KKTC'ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacak.

Ayrıca Genelgede, Kamu kurum ve kuruluşlarca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişinde bulunulacağı ve gerekli mutabakatın sağlanması durumunda uygulamaya geçileceği de yer aldı.

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