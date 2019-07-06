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  • 06.07.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 18:47

Başkan Erdoğan İl binasından ayrıldı

Başkan , AK 'ndan ayrıldı. Erdoğan burada ilk olarak milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ardından partisinin belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

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