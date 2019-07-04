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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 19:37

Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı

'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker yaralandı. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı!

'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker yaralandı.

Kaza, Akyazı Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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