Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.07.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 22:02

, 'taki 'lerin süresini uzatıyor

meclisi, 'ta konuşlandırılan İtalyan füze savunma sisteminin görev süresinin 'a kadar uzatılmasına karar verdi. İtalya, 'nin 'dan talebi üzerine hava savunma sistemlerini 6 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'taki 'na yerleştirmişti.

İtalya'dan Kahramanmaraş kararı!

'da Meclis ve Se'daki ortak Dışişleri Komisyonu'nun geçen aylarda kabul ettiği, İtalya'nın uluslararası misyonlarıyla ilgili karar, meclis genel kurulunda kabul edildi.

Karar, İtalya'nın 'ta konuşlandırılan füze savunma sisteminin görev süresinin 'a kadar uzatılmasını öngörüyor. Karar 9 Temmuz'da Senato'da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarrella'nın imzasıyla yürürlüğe girecek.

İtalya, 'nin NATO'dan talebi üzerine hava savunma sistemlerini 6 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'taki 'na yerleştirmişti.

da geçen haftalarda aldığı kararda, Türkiye'nin hava savunması için 4 yıldır 'da konuşlandırdığı Patriot füze savunma sisteminin süresini 2019 sonuna kadar uzatmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİtalya, Kahramanmaraş'taki SAMP-T'lerin süresini uzatıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri