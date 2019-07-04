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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 18:46

Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında

'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki 'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık hakkında "kasten öldürme teşebbüsü" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Olay günü ile ilgili hakimin sorduğu soruya sanık Ozan Ç. cevap veremedi.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ozan Ç. (22), Özek'in annesi Zeynep Özek ve avukatlar ile bazı kadın platformlarının temsilcileri katıldı. Duruşmada, sanık Ozan Ç, olayı inkar ederek, o akşam arkadaşıyla birlikte olduğunu ve Berfin'i görmediğini ileri sürdü.

Berfin ile 5 yıllık gönül ilişkisi olduğunu ve olaydan bir süre önce ayrıldıklarını öne süren sanık, şöyle devam etti:

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