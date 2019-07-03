Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı operasyonda, bir teröristin silahı ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.