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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:31

Son dakika: kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Hatay'ın kırsalında tarafından yapılan planlı operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Amanos Dağları'nda bir terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amanos kırsalında tarafından yapılan planlı operasyonda, bir teröristin silahı ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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