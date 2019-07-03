Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden 2 tünelin 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla 5 dakika kadar kısa bir sürede geçilebilecek.

BÖLGEYE ÇİFT GİDİŞ GELİŞLİ İKİ TÜNEL YAPILACAK

Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edilecek.





Çoğu zaman yavaş giden ağır tonajlı bir aracın arkasında oluşan konvoy içinde sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım, tüneller sayesinde son bulacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te kullanıma açılacak tünellerle sürücülerin eğimli virajlar nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran ve toplamda 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları 5 dakikada geçilebilecek.







"GÜNLÜK 7 BİN ARAÇ GEÇİŞİ"

Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu bin 200'ü ağır olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin vasıta kullanıyor.





Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yol tünellerin tamamlanmasıyla birlikte rahat bir nefes alacak.





Her iki tünelde de çift gidiş ve çift geliş yollarıyla sürücüler, yolculuklarını daha konforlu yapacak.



