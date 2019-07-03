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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 21:26

Başkan Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Başkan , Başkanı 'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı. Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

Başkan Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Başkan , Başkanı 'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.

Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi.

Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

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