99/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı araştırılıyor. En son 99/3 askerlik yerleri 2 Temmuz'da açıklanmış, Ağustos celbinde askere gidecek olanlar askerlik yerlerini öğrenmişlerdi. Şimdi ise 99/4 olarak silahaltına alınacak olanlar, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 99/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? MSB 99/4 celp dönemi duyurusu yayınlandı mı?

99/4 ASKERLİK YERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

99/4 askerlik yerleri henüz belli olmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınlayacağı 98/4 celo dönemi duyurusu ile birlikte askerlik yerlerinin hangi tarihte yayınlanacağı belli olacak. Resmi olarak net bir tarih bilinmese de 2018 yılında 98/4 askerlik yerleri Ekim ayı içerisinde belli olmuştu. Konu ile ilgili duyuru yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.