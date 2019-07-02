Türkiye, Nijer'in Mali sınırındaki Inates kentinde askeri birliğe düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde bulunan Inates'teki askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijer'in Mali sınırında orduya ait bir karargahın yakınına bomba yerleştiren teröristler, 2 aracı imha etmiş ve askerlere ateş açmıştı. Olayda 18 asker yaşamını yitirmiş, 4 askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

Ülkenin Mali sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tillaberi bölgesinde Tongo-Tongo kentinde, devriye görevi yapan 52 kişilik askeri birliğe mayıs ayında teröristlerce saldırı düzenlenmiş, 29 asker yaşamını yitirmişti.

Nijer ordusu, ülkenin batısında DEAŞ ve El Kaide bağlantılı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Öte yandan bölgede terörle mücadele adı altında Fransa'nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.