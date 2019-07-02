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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 19:25

Son dakika: 'da ! lar yaşandı

'da 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangın nedeniyle çatıda ların yaşandığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Barbaros Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangın nedeniyle çatıda ların yaşandığı görüldü. Çevrede korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatı yenilemesi sırasında meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.

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