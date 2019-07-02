İstanbul Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatıda patlamaların yaşandığı görüldü. Çevrede korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatı yenilemesi sırasında meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.