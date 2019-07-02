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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:39

KYK borcu son dakika! 2 Temmuz gelecek mi?

? TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olan binlerce öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Gözler TBMM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KYK borçları silindi mi? 2019 gelecek mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

KYK borçları silindi mi?

Son dakika... KYK borçları ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi konusunda sunulan kanun teklifinin ardından gözler TBMM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. KYK'da borcu olan 342 bin 282 öğrenci konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, KYK borcu silindi mi? KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? İşte ayrıntılar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

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