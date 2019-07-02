Ergenekon davası bitti! Örgüt üyeliği ile suçlanan tüm sanıklar beraat etti

İstanbul'da FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasını yürüttüğü ve Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un bile hapse atıldığı Ergenekon davasında karar çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 yıldır süren 235 kişinin yargılandığı davada, örgüt üyeliğiyle suçlanan tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Ergenekon davasıyla birleştirilen Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırıları failleri Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Aslan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. FETÖ'nün kumpasıyla yıllarca hapis yatan İlker Başbuğ, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Hurşit Tolon, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay'ın da aralarında olduğu tüm sanıklar aklandı.
Eski savcı Zekeriya Öz, Almanya'ya kaçtı.
Danıştay saldırısının sanığı Alparslan Aslan, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
FETÖ'nün kara kutusu Osman Yıldırım, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski savcı Zekeriya Öz, Almanya'ya kaçtı.
Danıştay saldırısının sanığı Alparslan Aslan, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
FETÖ'nün kara kutusu Osman Yıldırım, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.