Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, KKTC'nin başkenti Lefkoşa yakınlarında Taşkent köyüne düşen füze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mevlütoğlu, ilk yansıyan görüntülerden söz konusu cismin 'SA-5' tipi bir hava savunma sistemi füzesi olduğunu söyleyerek, "Bu füzeden Suriye rejiminde hava savunma bataryalarında mevcut. Eski Sovyet üretimi bir hava savunma füzesi ve uzun menzilli, yüksek irtifada önleme gerçekleştirebilen bir füze. Değişik tipte füzeler kullanabiliyor. Bunların niteliklerine göre de yaklaşık 180 ile 300 kilometre arasında menzili var. Suriye bu sistemleri özellikle İsrail'in saldırılarına karşı kullanıyor. İsrail, özellikle son 3-4 yıldır Suriye'deki hedeflerine karşı hava taarruzlarını ciddi oranda arttırmış durumda. Suriye de bu 'SA-5' füzelerini İsrail'e karşı yoğun olarak kullanıyor, bunu biliyoruz" dedi.