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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 23:18

'ye düşen füzesinde ' izi' iddiası

'nin dün akşam saldırısına karşı kullandığı S-200 füzesinin Kuzey Türk Cumhuriyeti’ndeki () Taşkent köyü bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor. , füzenin bölgeye düşmesinin nedenlerine ve ’nin bundan sonra ne yapması gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. , "İsrail, Suriye'ye karşı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. O uçaklara karşı bir füze ateşlenmiş ve hedefini bulmayan füze, Kıbrıs’a düşmüş olabilir. Burada şöyle bir soru akla geliyor; gerçekten bir İsrail uçağına mı ateşlendi ya da İsrail elektronik bir harp sonucu sahte hedef oluşturarak Suriye radarlarını yanılttı mı? Bu spekülasyon açık bir konu" dedi.

Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, KKTC'nin başkenti Lefkoşa yakınlarında Taşkent köyüne düşen füze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mevlütoğlu, ilk yansıyan görüntülerden söz konusu cismin 'SA-5' tipi bir hava savunma sistemi füzesi olduğunu söyleyerek, "Bu füzeden Suriye rejiminde hava savunma bataryalarında mevcut. Eski Sovyet üretimi bir hava savunma füzesi ve uzun menzilli, yüksek irtifada önleme gerçekleştirebilen bir füze. Değişik tipte füzeler kullanabiliyor. Bunların niteliklerine göre de yaklaşık 180 ile 300 kilometre arasında menzili var. Suriye bu sistemleri özellikle İsrail'in saldırılarına karşı kullanıyor. İsrail, özellikle son 3-4 yıldır Suriye'deki hedeflerine karşı hava taarruzlarını ciddi oranda arttırmış durumda. Suriye de bu 'SA-5' füzelerini İsrail'e karşı yoğun olarak kullanıyor, bunu biliyoruz" dedi.

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