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  • 30.06.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 19:36

Gevaş'ta ! Kandilli Rasathanesi son depremler

'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'ın Gevaş ilçesinde saat 18.15 sıralarında 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Van'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü 'ın Gevaş ilçesinde 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu.

Yerin 11.56 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.30 18:15:25 38.2368 42.8250 5.2 -.- 3.6 3.7 TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2019.06.30 17:51:01 36.7748 33.3595 7.2 -.- 3.0 -.- GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel
2019.06.30 16:17:33 34.8987 33.7778 56.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.30 16:03:18 37.0715 27.6983 18.5 -.- 1.7 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.06.30 14:56:22 35.0457 26.8765 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.30 07:04:23 37.8950 27.4233 14.0 -.- 2.1 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2019.06.30 04:08:17 36.0802 29.3312 15.7 -.- 2.8 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.06.30 02:50:40 35.8457 25.6685 12.0 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.30 02:30:14 39.7243 25.5942 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.30 01:09:18 36.3912 27.9020 78.4 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel
2019.06.29 23:39:09 40.4493 32.9573 5.0 -.- 3.5 3.6 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel
2019.06.29 17:48:24 38.2365 41.0157 5.0 -.- 2.2 -.- ORMANDISI-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.06.29 14:06:40 37.8305 34.5632 16.8 -.- 1.5 -.- KEMERHISAR-BOR (NIGDE) İlksel

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