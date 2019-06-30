Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı.
Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.