Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.06.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 22:26

, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi , ’da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan çifti tutuşarak izlerken, duygulandıkları görüldü.

Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSolo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri