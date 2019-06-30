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  • 30.06.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 20:43

'den son dakika uyarısı! 'Yarın saat 18.00'e kadar...'

Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve ile 'nun kuzeydoğusu için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meydana gelmesi muhtemel ani , su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren, 1 Temmuz 18.00'a kadar etkili olması öngörülen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde yerel olarak, kuvvetli olması bekleniyor.

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