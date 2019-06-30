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Başkan Erdoğan, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluşma programında önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün buraya gelemeyen Japonya'daki tüm kardeşlerime bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Sizlere aileleriniz, yakınlarınız, hemşerilerinizin kucak dolusu selamını muhabbetini getirdim. Ana vatandan binlerce km uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil Türk milletini yurt dışındaki gücü, elçisi ve temsilcileridir. Vatandaşlarımıza her alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ülkemize ve milletimizin değerlerine yabancı kalmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız. Türkçe'nin yanında Japonca'yı da çok iyi ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır bunu hatırlatmak isterim.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkenin ekonomilerine katkı değer sağlayarak bizleri gururlandırıyor.

Japonya'da FETÖ'ye bağlıi okul ve dernekler hala faaliyet gösteriyor. Bu örgüt ülkemize yönelik karalama faaliyetleri yürütüyor. Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur. Hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu konuda Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz.