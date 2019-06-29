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  • Son Güncelleme: 29.06.2019 21:09

Başkan Erdoğan'dan "G20" değerlendirmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 2019 Osaka Zirvesi'nin küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'dan G20 değerlendirmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 2019 Osaka Zirvesi'nin küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olduğunu belirtti.

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