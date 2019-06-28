Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 28 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler Son dakika haberi... Kandilli tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Ankaralılar büyük panik yaşadı. İşte AFAD ve Kandilli tarafından yapılan 28 Haziran tarihli son depremler açıklamaları...

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmetadil mahallesinde saat 13.55'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. KANDİLLİ SON DEPREMLER (28 HAZİRAN 2019) Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.06.28 13:55:01 40.0578 33.2382 5.0 -.- 3.5 3.7 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2019.06.28 13:17:12 39.2568 27.6805 3.3 -.- 2.7 -.- EVCILER-SOMA (MANISA)

2019.06.28 12:11:36 36.2815 35.9550 5.9 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)

2019.06.28 10:31:21 39.2707 25.5395 9.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2019.06.28 09:37:41 37.2660 36.9725 6.0 -.- 2.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)

2019.06.28 08:42:39 37.5117 42.8282 15.4 -.- 3.0 3.0 HILAL-ULUDERE (SIRNAK)

2019.06.28 08:26:34 37.9895 27.1777 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.06.28 07:03:55 37.1142 28.9180 25.9 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.06.28 06:11:28 37.5085 29.3163 15.1 -.- 1.3 -.- YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.06.28 05:56:49 35.6138 26.0350 5.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2019.06.28 05:52:58 38.6615 43.0473 5.4 -.- 1.6 -.- VAN GOLU

2019.06.28 05:09:41 37.1677 27.7628 11.7 -.- 1.4 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA)

2019.06.28 03:50:24 38.6877 27.6488 9.8 -.- 3.0 -.- CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA)

2019.06.28 03:49:09 38.8055 27.6453 15.7 -.- 1.7 -.- APAK-SARUHANLI (MANISA)

2019.06.28 01:35:52 37.3977 29.5333 6.4 -.- 1.5 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI) TÜM MANŞETLER