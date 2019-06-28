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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 12:07

'ta tan iş adamına

'ta M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye yle saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kavgada F.Ş.'nin burnu kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde karşısındaki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., yle F.Ş.'ye vurdu.



Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti. Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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