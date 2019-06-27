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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 10:51

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse destekleyecektir

Başkan , Japon basınına verdiği röportajda, ile ilgili olarak, "'un menfaatine yönelik gerçekçi projelerle gelirse tabii ki grubu bunu destekleyecektir" dedi.

Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması

'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi öncesi Japon Nikkei gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenileme Seçimi ve ile Japonya arasında müzakeresi süren ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANAN TÜRK DEMOKRASİSİ OLDU"
23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nin sonucunu da değerlendiren Erdoğan, seçimlerin yüksek katılımla ve demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, "Seçimlerin yenilenmesi yasal bir süreçti. Lakin en nihayetinde kazanan Türk demokrasisi oldu." dedi.

Erdoğan, bu seçimin Türk demokrasisine yönelik karalamaları geçersiz kıldığını vurgulayarak, "Türkiye'de hiç kimse, milletin iradesinin üstünde değildir, hiçbir karar milletin kararından üstün değildir. Türkiye'yi bu demokratik seviyeye getiren ise 'nin 17 yıllık başarılı iktidarıdır." diye konuştu.

"Türkiye'de kutuplaşmanın nasıl biteceği" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette her zaman kutuplar mevcuttur. Kutupsuz siyaset olmaz. AK Parti ve müttefiklerimiz bir kutup oluşturdu ve diğer taraf da 4 partiden oluşuyordu. Seçimler bu şekilde yapıldı." şeklinde cevapladı.

"GERÇEKÇİ PROJELERLE GELİRSE AK PARTİ BUNU DESTEKLEYECEKTİR"
Erdoğan, partisinin yeni İstanbul Belediye Başkanı ile belediye meclisinde iş birliği yapıp yapmayacağı sorusu üzerine ise "İstanbul'un menfaatine yönelik gerçekçi projelerle gelirse tabii ki AK Parti grubu bunu destekleyecektir. Fakat kabul edilemeyecek projelerle gelirse, İstanbul'un menfaati için bu tarz projeleri asla desteklemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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