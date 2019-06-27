Binlerce mahkum af çıkacak mı diye merak ediyor. 60 bin mahkum eğer af gelirse tahliye edilecek. Af ile ilgili son dakika haberlerini derledik.

Yargı paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis'e getirilip çıkartılması planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine olanak sağlayabileceği belirtiliyor.