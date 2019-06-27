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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 17:07

: çıktı mı?

Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 60 bin dolayında tutuklu cezaevlerinden tahliye edilecek. Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan 'ın başkanlığında Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi.

Binlerce mahkum af çıkacak mı diye merak ediyor. 60 bin mahkum eğer af gelirse tahliye edilecek. Af ile ilgili son dakika haberlerini derledik.
Yargı paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis'e getirilip çıkartılması planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine olanak sağlayabileceği belirtiliyor.

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