Başkan Erdoğan'dan yaptırım çıkışı

Başkan Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareketi öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin S-400'lerin alımındaki kararlılığını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirlerine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Bugüne kadar Sayın Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin referandum açıklaması ile ilgili olarak ise şunları söyledi: Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine biz parlamento kararı ile mi girdik, yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi, yoksa millete mi gittik? Bunun kararını millet vermedi mi? Millet kararını verdi, bu iş bitmiştir. Bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. Akşam yat, sabah kalk bir referandum, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.
S-400 ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, Japonya ve Çin gezisine çıktı. G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. S-400 ve F-35 projelerinde gelinen son durum masada olacak. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının da gündeme geleceği öğrenildi.
Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Yavuz'u, F-16'lar böyle selamladı.
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