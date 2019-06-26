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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 16:50

Son dakika haberi: Kremlin duyurdu! Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre, , " Devlet Başkanı , ile 'da Osaka'da görüşecek." dedi.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Başkanı Putin ile 'da Osaka'da görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

İKİLİ GÖRÜŞME
Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Dün ABD tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı.

MASADA S-400 VAR
ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra Rusya Devlet Başkanı 'in de ile görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Putin ve Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin askeri envanterine katacağı S-400'lerin ele alması bekleniyor.

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