Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.06.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 11:11

Son dakika haberi: davasında karar! Eski tuğgeneral 'ın cezası belli oldu

Son dakika haberine göre, 'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral ile birlikte 19 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 'ndaki eylemlere ilişkin devam eden davada karar çıktı.

ESKİ TUĞGENERAL KERİM ACAR'IN CEZASI BELLİ OLDU
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski Tuğgeneral dahil 18 sanık ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Davada 132 sanık 12 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. 108 öğrencinin beraatine karar verildi.

19 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığa müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Mahkeme, 49 sanığın beratına hükmederken, 45 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar karar verdi. Mahkeme, 19 sanığın dosyasını ayırdı.

94 SANIK BERAAT ETTİ
Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Kara Harp Okulu davasında karar! Eski tuğgeneral Kerim Acar'ın cezası belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri