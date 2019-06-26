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  • 26.06.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 11:16

Son dakika haberi: Acı haber 'den geldi: 1 asker şehit

Son dakika haberine göre 'nin kentine bağlı 'de, bölgesinde 'lı teröristlerle çıkan da şehit oldu.

Acı haber Afrin'den geldi: 1 asker şehit

'nin kentine bağlı, ile özgürleştirilen ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle 'lı teröristler arasında çıktı.

UZMAN ONBAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ
Çatışmada, , ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI
Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi 'a gönderileceği bildirildi.

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