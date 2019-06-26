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  • 26.06.2019 23:58
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 23:58

'ta aranan şüphelileri yakalandı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.

E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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