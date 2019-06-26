Antalya'da Abdullah- Emine Süer çifti, 5 yıl evlat sahibi olamadı. Doktor doktor gezip çare aradı. Sonunda kızları Melek'i kucakladı.
Ancak bu mutluluk yarım kaldı. Talihsiz yavru, çalıştıkları otelin havuzuna düşünce nefes alamadı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Süer çifti yıkıldı.
Ancak bu mutluluk yarım kaldı. Talihsiz yavru, çalıştıkları otelin havuzuna düşünce nefes alamadı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Süer çifti yıkıldı.
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