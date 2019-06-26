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Havuza düşen küçük kurtarılamadı

Tam 5 yıllık bir tedavi sonucu doğdu. yavru, çalıştıkları otelin havuzuna düşünce nefes alamadı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Süer çifti yıkıldı.

Melek oldu
'da Abdullah- Emine Süer çifti, 5 yıl evlat sahibi olamadı. Doktor doktor gezip çare aradı. Sonunda kızları 'i kucakladı.



Ancak bu mutluluk yarım kaldı. yavru, çalıştıkları otelin havuzuna düşünce nefes alamadı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Süer çifti yıkıldı.

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