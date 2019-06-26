Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü. TÜM MANŞETLER