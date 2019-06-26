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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 20:15

Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Başkan Erdoğan, Ali Erbaş ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

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