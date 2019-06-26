Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı.