Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı.
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