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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 20:20

2 kız kardeşe de bulunan şüpheliye meydan dayağı

'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü de bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı.

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