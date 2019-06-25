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  • 26.06.2019 01:48
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 01:48

Muradiye'de ! son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 'ın Muradiye ilçesinde saat 01.05 sıralarında 3.3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Van Muradiye'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.05'te 'ın Muradiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.26 01:07:48 37.0883 32.9522 7.8 -.- 2.3 -.- BASKISLA-(KARAMAN) İlksel
2019.06.26 01:05:23 38.9330 43.7628 5.0 -.- 3.1 3.1 YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.06.26 01:03:31 38.1153 28.9072 5.0 -.- 2.1 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.06.25 23:09:42 40.4208 35.5717 4.7 -.- 1.9 -.- SEYHLER-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2019.06.25 20:22:19 37.2712 28.7708 5.0 -.- 1.2 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel
2019.06.25 17:10:15 39.2473 41.3978 5.0 -.- 3.3 3.2 SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel
2019.06.25 16:55:08 39.7820 32.5577 0.0 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.06.25 16:35:40 36.9038 27.5960 27.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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