Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.05'te Van'ın Muradiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.06.26 01:07:48 37.0883 32.9522 7.8 -.- 2.3 -.- BASKISLA-(KARAMAN) İlksel
2019.06.26 01:05:23 38.9330 43.7628 5.0 -.- 3.1 3.1 YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.06.26 01:03:31 38.1153 28.9072 5.0 -.- 2.1 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.06.25 23:09:42 40.4208 35.5717 4.7 -.- 1.9 -.- SEYHLER-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2019.06.25 20:22:19 37.2712 28.7708 5.0 -.- 1.2 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel
2019.06.25 17:10:15 39.2473 41.3978 5.0 -.- 3.3 3.2 SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel
2019.06.25 16:55:08 39.7820 32.5577 0.0 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.06.25 16:35:40 36.9038 27.5960 27.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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