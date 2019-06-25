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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 18:58

Son dakika: Varto'da ! Son depremler...

’ta ... ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 17.10'da merkez üssü Varto'nun Sağlıcak köyünde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muş'ta korkutan deprem!

'un Varto ilçesinde 3.3 şiddetinde bir meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 17.10'da merkez üssü Varto'nun Sağlıcak köyünde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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