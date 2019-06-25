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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 09:34

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alan ilan edilen şehirler

, , ve 'daki bazı doğal sit alanları ’ın kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Başkan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

, , ve 'daki kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararları 'de yayımlandı.

SINIR VE KOORDİNATLAR
Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanların, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Öte yandan, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Karpuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan ile Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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