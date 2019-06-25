25 Haziran af yasası son dakika ceza infaz yasası nasıl olacak? Genel af çıktı mı, af kimleri kapsayacak? Milyonların beklediği af yasası ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını belirtti ve ekledi "Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Bu arada af yasasıyla ilgili yeni modeller üzerinde duruluyor. Bu bağlamda erken tahliye için formülün, "şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine" ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi olacağı belirtiliyor. Buna göre, tüm cezalara "standart 1 yıl" yerine 20 yıl hapis cezası olan bir hükümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis cezası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor.