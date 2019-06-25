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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 16:39

af yasası nasıl olacak? , ?

"Af yasasında son konum nedir? 2019 Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?" diye vatandaşlar tarafınca araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde Ankara kulislerinde ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik teklifinin görüşülmesi af çıkacak mı sorularını gündeme getirdi. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki kabahatlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Meclis'te görüşülecek mevzunun af değil ceza indirimi olduğu biliniyor. MHP, 19 Mayıs 2018 evveliyatına kadarki kabahatlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Peki af yasası nasıl olacak? , ?

25 Haziran af yasası son dakika ceza infaz yasası nasıl olacak? Genel af çıktı mı, af kimleri kapsayacak? Milyonların beklediği af yasası ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını belirtti ve ekledi "Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Bu arada af yasasıyla ilgili yeni modeller üzerinde duruluyor. Bu bağlamda erken tahliye için formülün, "şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine" ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi olacağı belirtiliyor. Buna göre, tüm cezalara "standart 1 yıl" yerine 20 yıl hapis cezası olan bir hükümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis cezası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor.

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