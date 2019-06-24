Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İŞTE O İLLER

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.