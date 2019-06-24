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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 17:41

Son dakika haberi: merkezli 14 ilde operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 14 ilde, /'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İŞTE O İLLER
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay, , , , , , , , , , , ve 'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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