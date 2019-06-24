Hulusi Akar'ın CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri ile gündemin sıcak başlıklarını görüşeceği öğrenildi. Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor.