Hulusi Akar'ın CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri ile gündemin sıcak başlıklarını görüşeceği öğrenildi. Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor.
Ankara'da kritik görüşmeler! MHP, CHP ve İyi Parti liderleri ile bir araya gelecek
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.
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