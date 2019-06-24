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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 10:43

Ankara'da kritik görüşmeler! , CHP ve İyi Parti liderleri ile bir araya gelecek

haberine göre , bugün Genel Başkanı , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.

'ın CHP, ve İYİ Parti liderleri ile gündemin sıcak başlıklarını görüşeceği öğrenildi. Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor.

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