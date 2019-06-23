Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık müşahitlerine çağrıda bulundu.
Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.
AK Partili Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok.
Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim.
Sizlere güvenim tam!
Hepinize teşekkür ediyorum."
Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.
AK Partili Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok.
Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim.
Sizlere güvenim tam!
Hepinize teşekkür ediyorum."
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