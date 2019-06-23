Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.06.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 15:30

Son dakika: 'dan flaş sandık çağrısı

Son dakika haberi... Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." çağrısında bulundu.

Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı
Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , sandık müşahitlerine çağrıda bulundu.

Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.



AK Partili Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok.

Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim.

Sizlere güvenim tam!

Hepinize teşekkür ediyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri