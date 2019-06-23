AK Parti, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP de aynı gerekçe ile Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu 14.00'da toplanacak. Toplantıda mühür karışıklığına dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.