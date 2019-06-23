AK Parti, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP de aynı gerekçe ile Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu 14.00'da toplanacak. Toplantıda mühür karışıklığına dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.
Son dakika: AK Parti ve CHP'den YSK'ya mühür başvurusu!
Son dakika... Milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için AK Parti ve CHP YSK'ya başvuruda bulundu. YSK mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için saat 14:00'da toplanıyor.
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