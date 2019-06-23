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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 13:22

Son dakika: ve 'den 'ya mühür başvurusu!

Son dakika... Milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için ve 'ya başvuruda bulundu. YSK mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için saat 14:00'da toplanıyor.

AK Parti ve CHP'den YSK'ya mühür başvurusu!

, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için 'na başvurdu. de aynı gerekçe ile Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu 14.00'da toplanacak. Toplantıda mühür karışıklığına dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.

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