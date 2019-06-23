23 Haziran Sancaktepe seçim sonuçları için geri sayım başladı. Saat 08.00'de oy vermek için sandık başına giden Sancaktepe halkı 'sandığımdan kim çıktı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Oy verme işlemi devam ederken seçim sonuçlarına dair detaylar merak ediliyor. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen seçimde Sancaktepe seçim sonuçları son durum nedir? 23 Haziran İstanbul Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? İşte 23 Haziran İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için oy veren Sancaktepe halkı sonuçları araştırıyor. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları sayım başlar başlamaz haberimizde yer alacak. Sancaktepe seçim sonuçları bilgisine takvim.com.tr'den anbean ulaşabilirsiniz.

BİNALİ YILDIRIM OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

EKREM İMAMOĞLU OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

SANCAKTEPE TARİHİ

Sancaktepe, ilk çağlardan itibaren mesire alanı ve yazlık sarayları ile ön planda olmuştur. Bölgede bulunan en eski yapı bir Bizans Sarayı olan I. Tiberius Konstantinos (578-582) ve Mavrikos (582-602) dönemlerinde inşa edilen Damatris Yazlık Sarayı'dır. Damatris Sarayı adını Demeter 'Tarım Tanrıçası' adından almıştır. Bugün kalıntıları Samandıra sınırları içindedir.

Bölgeye Türklerin ilk defa gelişi Avar Türkleri'nin İstanbul'u kuşatmasıyla VII. yüzyıl başlarında olmuştur. Türkler IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülmeye başlamış ve Üsküdar'a kadar gelmişlerdir. Ancak bölgede kalıcı olmaları Osmanlı Beyliğinin ortaya çıkmasından sonra olmuştur. Bugünkü Sancaktepe bölgesi, 1328 yılında Orhan Gazi'nin Samandıra'yı fethi ile Türklerin eline geçmiştir. Sancaktepe'yi oluşturan iki ana unsur Samandıra ve Sarıgazi'dir.

Samandıra eski bir yerleşim yeridir. Sarıgazi köyünün ise İstanbul'un fethinden sonra kurulduğu rivayet olunmaktadır. Fethe katılan Sarı Kadı isimli kişiye buranın mülk olarak verilmesiyle bir yerleşim yeri halini almıştır.

Cumhuriyet döneminde ise 1970'lı yıllara kadar sakin bir dönem geçirdi. Sosyokültürel anlamda önemli bir değişiklik olmadı. Bu tarihlerden sonra ekonomide tarımsal üretimden sanayi üretimine doğru yönelişin hızlanmasıyla kırsal kesimden kentlere doğru hızlı bir göç başlamıştır.

En çok göç İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere doğru olmuştur. Bugünkü Sancaktepe ilçesinin bulunduğu saha da en çok göç alan iki şehrin; Kocaeli ve İstanbul'un ortasında bulunmaktadır. Dolayısıyla göç hareketlerinden en fazla etkilenen yerlerden birisi bu bölgedir. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesine paralel olarak, günümüzde bu bölgeye göç hala artarak devam etmektedir.

Bölgedeki bu sosyal ve iktisadi değişime paralel olarak 2008 yılında idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek Sancaktepe adı altında yeni bir ilçe oluşturulmuştur.

Sancaktepe Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerine göre 377.047 nüfusuyla İstanbul'un önemli ilçelerinden biri durumundadır. Şanslı coğrafyasıyla, doğa güzellikleri ve zengin bir tarihi mirasa sahip olmasıyla cazip bir yerleşim birimi olma durumu artarak devam etmektedir.