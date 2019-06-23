Avcılar'da 18 bin 450 seçmenli okulda büyük kalabalık

Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu.
Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu.
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