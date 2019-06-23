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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 14:55

Avcılar'da 18 bin 450 seçmenli okulda büyük kalabalık

Öğrenci sayısı bakımından ’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki 'na 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen, oy kullanmak için akın etti.

Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu.

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