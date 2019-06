Ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümete, milli değerlere hakaret eden hesapları ya görmezden geliyor ya da sahip çıkıyorlar. Başkan Erdoğan'a yapılan binlerce hakaretten birine daha Twitter ve Facebook tarafından göz yumulurken, Gökçek'in eleştirisi hemen "ırkçılık, hakaret, iftira" gibi gerekçelerle sansürlendi.

SİYASİ OPERASYON YAPIYOR

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları 23 Haziran seçimi öncesinde bir kez daha taraflı davranarak algı operasyonlarında ne kadar siyasi bir duruş sergilediklerini gösterdiler.

Twitter eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Trabzon forması giymiş "Şerefine Tayyip" diye hakaret ederek slogan atan provokatörlerden yana tavır alarak, "Bunlar Trabzonlu olamaz. Olsa olsa Pontus'lu olur." gibi bir eleştiriye karşı siyasi bir operasyon yapıyor. Bu paylaşımın hemen ardından harekete geçen sözde "tarafsız" platform Twitter hemen hesabı dondurdu ve hakaret içerikli videoyu sildi.

ANINDA ASKIYA ALIYOR

Oysa aynı platform yerli ve milli değerle her zaman hakaret eden terör yandaşı hesapları, FETÖ'cü trol hesapları görmezden geliyor. Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan ve hakaret eden hesapları hiç umursamazken bu ülkenin değerlerine sahip çıkan hesapları anında ya askıya alıyor ya da donduruyor.

HAKARET EDENLER ÖN PLANDA

Twitter, platformu da "Gerçekleşen kötüye kullanma, spam" adı altında milletin değerlerine sahip çıkan insanların hesaplarını anında görünmez kılarken bu değerlere saldıran tüm hesapları ön planda tutmak için adeta mücadele ediyor.

"SURİYELİLER TÜRKMEN GENCİN BOĞAZINI KESTİ" YALANINA SESSİZ KALDILAR

"Suriyeliler Türkmen gencin boğazını kesti" başlıklı yalan haberiyle Cumhuriyet gazetesi yine bir skandala imza attı. Suriyelilere yönelik faşizan tutumuyla dikkat çeken gazete, Özbeklerin cinayetle sonuçlanan kavgasını verdiği haberi sosyal medya hesabından paylaşırken yine kara propaganda yaptı ancak "tarafsız" Twiiter ve Facebook bunu görmedi. Aynı yalanı atan Yeniçağ Gazetesi de görmezden gelindi.

"SAHTE SAYIŞTAY RAPORLARINA" SESİ ÇIKMIYOR

Ya Ekrem İmamoğlu'nun sahte "Sayıştay raporlarını" çarşaf çarşaf yayınlayan hesaplar. Bunlara sessiz kalırken görmezden gelirken doğruyu paylaşan hesaplar ya uçuyor, ya askıya alınıyor. FETÖ'cü hesaplar tarafından açılan başlıklara göz yuman buradan millete ve değerlerine yapılan hakaretlere sesini çıkarmayan bu platformlar kendi başlığını açan ve burada doğruyu anlatmaya çalışan hesaplara adeta savaş açıyor ve yapılan eleştirileri haksız bularak hesapları yok ediyor.

BERNA LAÇİN ÖRNEĞİ

Sosyal medya hesabı üzerinden cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkarak "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" şeklinde tweet atan Berna Laçin'in hesabı hiç askıya alınmadı. Milletin dinine hakaret eden birçok hesapta yine gönül rahatlığıyla yoluna devam ederken bunlara karşı çıkan hesaplar yok oldu.

"CAN DÜNDAR" HESABI HALA DURUYOR

Devlet sırlarını ifşa eden ardından yurt dışına kaçan Can Dündar'ın yaptığı akılalmaz paylaşımlar gözmezden gelinirken bu hesap için yapılan şikayetler kulak ardı ediliyor. Neredeyse her mesajı hakaret içeren hesap hala kullanımda ve kesinlikle askıya alınmıyor. Can Dündar 24 Haziran'da yapılan Başkanlık seçimi için alçak bir mesaj atmıştı. Seçim hezimetinin ardından yine vatandaşa hakaret eden bir paylaşımda bulunmuştu. Can Dündar seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımda seçmenleri aşağılayarak "Uzay madenciliği : 30 Kıraathanede kek : 52" ifadelerini kullandı.

KÖYLÜYÜ AŞAĞILADI

Milleti "Göbeğini kaşıyan", "Bidon kafalı", "Makarnacı, kömürcü" diyerek aşağılayan CHP zihniyetinin kara elitleri, bu kez köylü vatandaşların olduğu bir otobüste çekilen fotoğraf üzerinden milleti aşağıladı.