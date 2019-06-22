CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin 458 çalışanına verdiği anaokulu ve kreş desteğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zararı olarak gösterdiği ortaya çıktı.​



İBB'DE ÇALIŞAN BİN 458 KİŞİ ÇOCUKLARINI ANAOKULU VE KREŞE GÖNDERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 2005 yılında 0-66 ay arasında çocuğu bulunan belediye çalışanına anaokulu ve kreş desteği başlattı. Belediye, her lokasyonda kreş açmak yerine anlaşma yoluyla, Sağlık A.Ş'nin incelediği kreşlere personelin çocuklarını gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bin 458 kişi çocuklarını anaokulu ve kreşe gönderdi. Belediye, çalışanlarının anaokulu ve kreş ücretini ödedi.

SAYIŞTAY, ANAOKULU VE KREŞ DESTEĞİNİ MEVZUATA AYKIRI BULDU!

Sayıştay; 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına verdiği anaokulu ve kreş desteğinin mevzuata aykırı olduğunu iddia etti ve 5 milyon 564 bin 137 liranın geri ödenmesine karar verdi. Sayıştay'ın tespitinin ardından kreş ve anaokulu desteği alan her personelin 6 bin lira ödeme yapılmasına karar verildi. Belediye çalışanlarının maaşından her ay 500 lira kesilmeye başlandı.



CUMHURİYET GAZETESİ: "SAYIŞTAY'DAN GARİP KARAR: BELEDİYE KREŞLERİ KAMUYA ZARARMIŞ"

Cumhuriyet gazetesinde 20 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan, "Sayıştay'dan garip karar: Belediye kreşleri kamuya zararmış" başlıklı haberde; "Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin kreş hizmetini 'kamu zararı olarak' nitelendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hizmeti kaldırarak, 2015 yılından bu yana ödenen tutarı da personelin maaşından kesmeye başladı. İBB çalışanları ise dava açmaya hazırlanıyor" denildi.





CHP ADAYI BELEDİYE ÇALIŞANLARINA VERİLEN DESTEĞİ ZARAR OLARAK GÖSTERİYOR

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanlarına verilen desteğin İBB'nin zararı olarak göstermesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



SAYIŞTAY'IN 5 MİLYON 564 BİN 137 TL KAMU ZARARI İDDİASI

Sayıştay'ın; 2 Ocak 2017 tarihli sorgusu kapsamında; "2015 yılı içerisinde ibb bünyesinde çalışan personelin 0-66 ay arası çocukları için kreş ve anaokulu hizmeti" satın alımı ve bu hizmet için kullanılan maliyetin büyük kısmının bütçeden karşılanması sonucu toplam 5 milyon 564 bin 137 TL kamu zararı oluştuğuna hükmetmişti.





İBB: 12 MİLYON 833 BİN 063 TL TASARRUF SAĞLANDI

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mali Denetimleri sonucunda kreş hizmetinin doğrudan/bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk bakımevi açılarak verilmesi gerektiği belirtilerek, bu hizmetin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre hizmet alımı yoluyla yapılması nedeniyle harcanan 5 milyon 564 bin 137 lira kamu zararı olarak değerlendirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın söz konusu kararına itiraz etti ve görev alanında olan bu hizmeti, kamu kaynaklarını ekonomiklik, sosyal verimlilik, maliyet-fayda ve maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması suretiyle yapılması gerektiğine yönelik cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kreş hizmetini özel sektörün potansiyelinden de yararlanmak için hizmet alımı yoluyla yaptı.

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu.



"Bu hizmet Sayıştay'ın dediği usulle yapmış olsaydı maliyeti 18 milyon 397 bin 200 TL olacağı halde, aynı hizmet sadece 5 milyon 564 bin 137 TL harcanarak yapılabilmiştir. İşte Sayıştayın kamu zararı olarak değerlendirdiği 5.564.137 TL'lik rakam, bu hizmetin neden 18 milyon 397 bin 200 TL yerine 5 milyon 564 bin 137 TL'ye yapılmasına dayanmaktadır. Kreş hizmetini, 18 milyon 397 bin 200 TL yerine 5 milyon 564 bin 137 TL'ye yaparak Belediyenin lehine 12 milyon 833 bin 063 TL tasarruf sağlanmasının kamu zararı olması mümkün değildir. Sayıştayın bulguları/sorguları bu kreş örneğinde olduğu gibi her zaman tartışmaya açıktır. Önemli olan Sayıştay'ın raporu değil, Sayıştay'ın bu raporlar üzerinden yaptığı yargılamalar neticesinde karara bağlanıp kişi borcuna alınan miktarlardır.



Sayıştay'ın söz konusu tespitinin ardından bin 458 personelden (memur, işçi ve sözleşmeli personel), kişinin borcu bitinceye kadar (yaklaşık 1 yıl) aylık 500 lira kesinti yapıldı.





MEVLÜT UYSAL'IN TALİMATIYLA ŞUBAT AYINDAN BAŞLAMAK ÜZERE TÜM KESİNTİLER DURDURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurun maaşlarından yapılan kreş yardımı kesintisi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım devreye girince iptal edildi. Yıldırım, "Büyük projelere, büyük köprülere, büyük havalimanlarına, hastanelere, Türkiye'nin kaderini değiştiren milyarlık işlere imza atan ve geçmişi olan birinin 'yemek, kreş parası' gibi meselelerle bir saniye bile vaktini kaybetmez. Size söz veriyorum. Bir pazarlık konusu olamaz" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla şubat ayından başlamak üzere tüm kesintiler durduruldu.