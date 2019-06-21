Son dakika haberine göre, D100 Karayolu Kocaeli-Sakarya arası Eşme mevkii sel nedeniyle iki yönlü trafiğe kapandı.
Son dakika haberi: Kocaeli-Sakarya yolu kapandı
Son dakika haberine göre, D100 Karayolu Kocaeli-Sakarya arası Eşme mevkii sel nedeniyle iki yönlü trafiğe kapandı.
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