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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 12:09

Son dakika haberi: Donanma Komutanlığı darbe girişimi davasında flaş gelişme! 'nın cezası belli oldu

'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski tuğamiral , "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

Tezcan Kızılelma'nın cezası belli oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral 'ya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Pişmanlığın gözlenmemesi ve hafifletici nedenler oluşmadığı gerekçesiyle Kızılelma'nın cezasında indirim yapılmadı. Tezcan Kızılelma'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verildi.

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