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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 23:10

Son dakika... Kumluca'da ! | Kandilli Rasathanesi son depremler

'nın Kumluca ilçesinde, 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında 'de, saat 22.04'te, meydana geldi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi. Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

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