Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında Akdeniz'de, saat 22.04'te, deprem meydana geldi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi. Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.