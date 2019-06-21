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  • 21.06.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 18:39

Kağıt toplayıcısının ölümüyle ilgili 3 sanık için 6'şar yıl hapis istemi

'da, 'nun (15) boş araziye kamyondan dökülen tonlarca narenciye posası altında kalarak, yaşamını yitirmesiyle ilgili 'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri S.O. ve M.Ç. ile narenciye posalarını döken şoför S.M., 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanacak.

Korkunç ölümde istenen ceza belli oldu

Olay, 13 Kasım 2018'de, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Meyve suyu fabrikasından 01 DUP 64 plakalı kamyona yüklenen tonlarca narenciye posası, boş araziye döküldü. Atık kağıt toplayıcısı da posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü S.M.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla 30 dakikalık çalışma sonucu Yeloğlu'nu posaların altından çıkardı.

Narenciye posalarının altında nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesiyle hayata döndürülerek, ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü S.M. ise gözaltına alınıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yeloğlu da tedaviye alındığı hastanede, 7 gün sonra yaşamını yitirdi.



'ne ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri S.O. ve M.Ç. ile narenciye posalarını döken şoför S.M. hakkında, 'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2'nci 'nce kabul edildi. İddianamede, iş yeri uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verilerek, olayın meydana geldiği alandan sorumlu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin asli, tutuksuz sanıklardan kamyon şoförü S.M.'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

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